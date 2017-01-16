Napoli'de Maradona sesleri

Dünyanin en iyi futbolcuları arasında en üst sıralarda gösterilen Diego Armando Maradona, Avrupa’da damga vurduğu Napoli takımına dönmeye hazırlanıyor.

Arjantinli futbol adamı bu konuda yapılan haberleri doğrular nitelikte bir açıklama yaptı.

BURAYA GELMEK İLK ADIMDI

Görüşmelerde bulunmak için Napoli şehrine giden Maradona, “Napoliler ile aramda baba oğul ilişkisi var. Bu bana çok dokunuyor. 30 yıllık aranın ardından ilk defa buraya geliyormuş gibi heyecan duyuyorum. Napoli’ye gelmek ilk adımdı. Bazı konuları görüştük. Napoli’yi çalıştırmak dünyada istediğim en önemli şey.'' diye konuştu.

AMACIM İTALYA'NIN DEVLERİYLE YARIŞMAK

Maradona açıklamasının devamında ise, ''Amacım takımı toparlayarak Juve, Milan, Inter ve Roma gibi takımlarla başabaş yarışacak duruma getirmek” ifadelerini kullandı.

Arjantinli efsane son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al-Wasl takımını çalıştırdı. Maradona 5 yıldır takım çalıştırmıyor.