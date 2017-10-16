Nasuhi Sezgin: Derbide Volkan Demirel oynamasın

Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Konyaspor maçında çok iyi bir performans sergileyen Selçuk İnan'ı överken, Fenerbahçe derbisine de değindi.

"VOLKAN DEMİREL'İN OYNAMASINI İSTEMEM"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Sezgin, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak "Taraftarımız sabırsızlıkla bu maçı bekliyor. Sorun olacağını düşünmüyorum. Volkan Demirel'in oynamasını istemem. Çünkü sahada Volkan'ı gören taraftarımız tahrik oluyor ve onunla uğraşıyor.. Maçla ilgili en ufak bir tereddütümüz bulunmuyor." diye konuştu.

"SELÇUK İNAN PIRLO GİBİYDİ"

Sezgin Konyaspor maçında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli futbolcu için "Pirlo" benzetmesi yaptı.

Sezgin, "Selçuk Pirlo gibiydi... O böyle oynarsa işimiz daha da kolaylaşır. Bildiğimiz Selçuk gibi oynadı." dedi.