Naz Aydemir'den kırılması zor rekor

Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank, 22-23 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Treviso kentinde düzenlenecek Dörtlü Final'de dev kupayı yine Türkiye'ye getirmek için geri sayıma başladı.

NAZ İÇİN ÖZEL BİR ANLAMI VAR

Ancak bu Dörtlü Final, Vakıfbank'ın başarılı pasörü Naz Aydemir Akyol için özel bir öneme sahip. Henüz 19 yaşındayken kariyerindeki ilk CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ine alt yapısında yetiştiği Eczacıbaşı Zentiva ile çıkan milli voleybolcu, 2008-2009 sezonundan bu yana aralıksız her sene kupa mücadelesi için Dörtlü Final'de boy gösterdi.

2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Fenerbahçe ile Dörtlü Final oynayan ve 2011-2012 sezonunda sarı lacivertlilere tarihinde ilk kez CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi zaferi yaşatan kadroda yer alan 26 yaşındaki voleybolcu, sonrasında transfer olduğu Vakıfbank ile her sezon Dörtlü Final'e kalmayı başardı.

ART ARDA DOKUZUNCU FİNAL FOUR

İstanbul ekibinde de 2012-2013 sezonunda mutlu sona ulaşan ve kariyerinde iki CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Naz Aydemir Akyol, Treviso'da art arda 9'uncu Dörtlü Final'ini oynayarak Avrupa voleybolunda ulaşılması güç bir rekorun sahibi olacak.

2001'den beri Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda aralıksız 9 sezon Dörtlü Final'e yükselen başka bir voleybolcu bulunmuyor.