Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

İşte Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları:

Tudor ile her gün konuşuyorum. Ne bizden ne de Tudor'dan önümüzdeki yılla ilgili gidecek ya da kalacak oyuncular listesi yok. Tudor ile aramızı bozmaya çalışıyorlar ama son derece dostane bir ilişkimiz var. Hem benim hem de Mehmet Özbek'in...

"PODOLSKI'Yİ ŞİMDİ VERSEK DAHA FAZLA PARAYA SATARDIK"

Podolski'yi 3 milyon Euro verdiklerinde satmadık. Ocak ayında gidecek. Japonya'ya göre devre arasında vereceğiz. Onlar da önce 'böyle olursa 1.5 milyon Euro' veririz dediler. Yaptığımız pazarlıklar sonrası 3 milyon Euro'ya yakın bir noktada anlaşma sağladık. Ama Podolski'yi şimdi versek, 3 milyon Euro'dan daha fazla bir rakama gönderirdik.

"FUTBOLCUMUZA YUMRUK ATMAYA KALKTILAR"

Galatasaray'ın namusu olan otobüse tekme atmak, futbolculara küfür etmek falan olmaz. Galatasaray seyircisi kendisine yakışır şekilde protesto eder.

Bir daha böyle bir şey olursa şikayetçi olurum. Benim de şikayetimi kimse geri aldıramaz. UltrAslan Grubu'na da söylüyorum. Futbolcularımıza yumruk atmaya kalktılar. 15-16 yaşında çocukları göndermişler oraya.

Herkes aklını başına alacak. Futbolcuya, yöneticiye küfür, fiziki temas teşebbüsü falan yakışmaz. Her şeyin bir yolu, yordamı var. Fiziki temas olmadan polisler araya girdi, bana gerek kalmadı. Futbolculara küfür edilecekse, onlardan önce bu anlaşmaları yapan daha önceki yönetime gitsinler.

"SNEİJDER'İN GİTMESİ İÇİN 5 MİLYON EURO ÖDEMEMİZ GEREKİYOR"

Sneijder bizim özlediğimiz, bildiğimiz gibi oynamıyor. Bizde 1 yıl daha sözleşmesi var. Benim ya da onun söylemesiyle hemen gidemiyor öyle. Bir an evvel eski formunu yakalaması lazım.

Burası kimsenin çiftliği değil. Bu benim için de Dursun Özbek için de geçerli. Herkes görevini bir şekilde iyi yapmak zorunda. Sneijder'e 'git' dediğimiz an, önümüzdeki sezonki alacağı olan 5 milyon Euro'yu vermemiz gerekiyor.

"GÖRDÜK EFENDİ BEŞİKTAŞ'I"

Beşiktaş maçında hakem hatasıyla yeniliyoruz, isyan ediyoruz. TFF yöneticileri gülüp, eğleniyor. Ertesi gün başkanımız Dursun Özbek'e ceza veriyorlar.

Bir maçta lehine karar verilmedi, canı yandı gördük 'Efendi Beşiktaş'ı...

"BÜTÜN KURULLARDA BEŞİKTAŞLILAR VAR"

Önüzümdeki sezon bu federasyon ile çok zor yürür bu iş. Bütün kurullarda Beşiktaşlılar var. Oradakilerin hiçbirine kızmıyorum. Galatasaraylılar da olsa aynı şekilde davranacaklar.

Ama Sayın Ali Dürüst hiç mi vicdanın sızlamıyor? Bir kez vur masaya yumruğunu ya Galatasaray için! Hiç mi Galatasaray tarafın ağır basmıyor?