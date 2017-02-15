Nazifoğlu'ndan Karabük Başkanına: O sözleri yakışmadı

Nazifoğlu, Kardemir Karabükspor'dan ayrılan ve Galatasaray'ın başına geçen Hırvat teknik adam Igor Tudor'un transferini GS TV'ye değerlendirdi. Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut'un bu transferden dolayı kullandığı ifadeleri eleştiren Nazifoğlu, şunları kaydetti:

"AĞIR KELİMELER"

"Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı'nın öfkesini bir yere kadar anlayabiliriz. Ağır kelimeler kullandı. Kendilerine yakışmadı. Hatta 'Anadolu takımlarına yapılan darbe' olarak niteledi. Galatasaray düşmanlığı oluşturacak sözler kullandı. Buna gerek yoktu. Bizde de böyle kontratları olan futbolcular var. Çıkış maddelerine uyan paralar getirdiklerinde giderler. Bizim aklımıza ise bu sözler gelmez."

"TUDOR'UN SÖZLEŞMESİNDE ÇIKIŞ MADDESİ VARDI"

Igor Tudor'un Kardemir Karabükspor'la yaptığı sözleşmedeki çıkış maddesini öğrendiklerini aktaran Nazifoğlu, "Sportif AŞ ve yönetimde, teknik direktör konusu konuşuldu. Riekerink ile yolların ayrılmasına karar kılındı. Igor Tudor'un sözleşmesinde çıkış maddesi olduğu öğrenildi. Konuyu başkanımızın önüne getirdik, yönetim kurulu da kabul etti. Gönül ister ki böyle bir durumda olunmasın ama kontratlar karşılıklı yapılır." ifadelerini kullandı.

Hırvat teknik adamın sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olmasını dileyen Nazifoğlu, "Çok enerjisi olan ve karşı tarafı etkileyen bir kişiliği var. Otoriter biri. Allah bizim oyuncularımıza kolaylık versin. Her şey daha güzel gidecek. Hocanın oyuncularla olan alışverişini güzel gördüm. Camiamıza hayırlı olsun." diyerek sözlerini tamamladı.