Nazilli Belediyespor'un hoca adayı Fatih Akyel

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor geçtiğimiz sezon Kocaeli Birlikspor'u play-off'a taşıyan Fatih Akyel ile görüşüyor. Nazilli yönetimi Fatih Akyel ile ilk görüşmesini yaptı.

EL SIKIŞMASI BEKLENİYOR

İki tarafta çalışmaya sıcak bakıyor. Alınan bilgilere göre Fatih Akyel ve ekibi Nazilli yönetiminin hedeflerini sordu. Nazilli Belediyespor'un iddialı bir takım kurması halinde iki tarafında kısa sürede el sıkışması bekleniyor.

YARDIMCISI G.SARAY'DAN

Fatih Akyel'in göreve gelmesi halinde, yardımcılığını eski Galatasaray alt yapı hocalarından Recep Yazıcı yapacak. Fatih Akyel ve Recep Yazıcı daha önce Gümüşhanespor ve Kocaeli Birlikpor'da da beraber çalışmıştı.