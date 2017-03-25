NBA 70 sayı atan Booker'ı konuşuyor

NBA'de Boston Celtics'in TD Garden Arena'da ağırladığı Phoenix Suns'ı 130-120 yendiği maçta gecenin yıldızı Phoenix Suns'ın genç oyuncusu Devin Booker oldu.
70 SAYI BARAJINA ULAŞAN 6. OYUNCU
Suns'ın 20 yaşındaki genç yeteneği Booker, takımının 120 sayısının 70'ini tek başına kaydederek, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, David Thompson, David Robinson ve Elgin Baylor'ın ardından NBA'de 70 sayı barajına ulaşan 6'ncı oyuncu oldu.
11 isabetli üçlük kaydettiği mücadeleyi 8 ribaunt ve 6 da asistle tamamlayan Booker, 70 sayı barajına ulaşan en genç NBA oyuncusu olarak adını tarihine yazdırdı.