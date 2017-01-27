NBA All-Star'da yedek kadrolar açıklandı

66. NBA All-Star maçında mücadele edecek Doğu ve Batı Karmalarının yedek kadrolarında yer alacak basketbolcular belli oldu.

WESTBROOK YEDEKLERDE

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, NBA'de takım çalıştıran 30 başantrenörün oylarıyla seçilen Doğu ve Batı Karmalarında forma giyecek yedişer yedek oyuncu belirlendi. Bu sezonki üstün performansına rağmen kadroda ilk 5'e seçilmeyen Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, yedek kadroda yer aldı.

NBA All-Star organizasyonu, 17-19 Şubat tarihlerinde New Orleans kentindeki Smoothie King Center'da yapılacak. Doğu ve Batı Karmalarına ilk 5'te ve yedek başlayacak basketbolcular ile oynadıkları takımlar şöyle:

DOĞU KONFERANSI İLK 5

LeBron James (Cleveland Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jimmy Butler (Chicago Bulls), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) Yedekler: Paul George (Indiana Pacers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Paul Millsap (Atlanta Hawks), Isaiah Thomas (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), John Wall (Washington Wizards)

BATI KONFERANSI İLK 5

Kevin Durant (Golden State Warriors), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) Yedekler: DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Marc Gasol (Memphis Grizzlies), Draymond Green (Golden State Warriors), Gordon Hayward (Utah Jazz), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)