NBA'de 55 yıllık rekor kırıldı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, all-star oyun kurucusu Russell Westbrook'un, 3 sayı çizgisinin bir hayli uzağından attığı son saniye basketiyle Denver Nuggets deplasmanından 106-105 galip ayrıldı.

79'UNCU TRİPLE DOUBLE'INI YAPTI

Maçı 50 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle tamamlayan Westbrook, bu sezon 42'nci, kariyerinin 79'uncu "triple double"ına imza attı.

55 YILLIK REKORU KIRDI

28 yaşındaki basketbolcu böylece Oscar Robertson'ın 55 yıldır elinde tuttuğu bir sezonda en fazla "triple double" yapan oyuncu unvanını ele geçirdi.