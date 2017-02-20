NBA'de dev takas gerçekleşti

Sacramento Kings ve New Orleans Pelicans’ın yıldız pivot DeMarcus Cousins’ın takası için anlaşmaya varması NBA AllStar gecesinin en çok konuşulan konusuydu.

4 GÜN KALA TAKAS GERÇEKLEŞTİ

NBA'de takas döneminin kapanmasına 4 gün kala büyük bir anlaşma gerçekleşti. Sacramento Kings, All-Star pivotu DeMarcus Cousins için New Orleans Pelicans'dan gelen takas teklifini kabul etti.

Anlaşmaya göre; New Orleans Pelicans, 2017 draftındaki ilk 3 sıra korumalı ilk ve 2. Tur seçim hakkı ile 2016 draftında 6. sıradan seçtiği Buddy Hield ve Tyreke Evans'ı, DeMarcus Cousins karşılığında Sacramento Kings'e verecek.

Sık sık saha dışındaki sorunları ile gündeme gelen DeMarcus Cousins, bu sezon 27.8 sayı, 10.6 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarıyla oynuyor. Cousins takasının ardından New Orleans forması giyen Ömer Aşık'ın sürelerinin nasıl etkileneceği merak konusu.