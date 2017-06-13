NBA'de şampiyon Golden State

2017 NBA Final Serisi beşinci maçında Golden State Warriors kendi sahası Oracle Arena’da Cleveland Cavaliers’ı ağırladı.

4-1 KAZANARAK ŞAMPİYON OLDU

İlk yarısı 71-60 ev sahibi ekibin üstünlüğünde geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında da oyundaki hakimiyetini Warriors, maçı 129-120 kazanarak 2016-2017 NBA sezonunu 4-1'lik final serisiyle şampiyon tamamladı.

Cleveland Cavaliers farkı üçüncü çeyrekte bir ara dört sayıya kadar indirdi ancak skorda dengeyi sağlayacak hamleyi bir türlü yapamadı ve fark daha fazla kapanmadı.

Yakalanmamasının avantajını iyi değerlendiren Golden State, farkı hep 7-8 sayı bandında tuttu ve son çeyrekte adeta alev alarak özellikle bitime doğru farkı açtı ve mücadeleden 129-120 galip ayrıldı.

SON 3 SEZONDA 2. KEZ MUTLU SONA ULAŞTILAR

Bu skorla Golden State Warriors son üç sezonda ikinci kez mutlu sona ulaşmış oldu.