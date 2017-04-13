NBA'de son biletleri Pacers ve Bulls aldı

Indiana Pacers, Chicago Bulls ve Miami Heat arasında, Doğu Konferansı'ndaki son 2 play-off biletini almak için yaşanan yarışı, Pacers ve Bulls kazandı.

PACERS VE BULLS PLAY-OFF'TA

Pacers, ağırladığı Atlanta Hawks'u 104-86 yenerek Doğu Konferansı'nı 7. sırada bitirdi. Pacers'ta Paul George 32 sayı, 11 ribaunt, Jeff Teague 19 sayı, 7 asist ve Myles Turner 18 sayı, 8 ribaunt, 6 blokla galibiyetin mimarları oldular.

Hawks'ta oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 15 sayı kaydetti.

Chicago Bulls da sahasındaki Brooklyn Nets karşılaşmasından 112-73 galip ayrıldı ve Doğu'da 8. sırayı aldı. Bulls'u galibiyete, 25 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Jimmy Butler, 21 sayı, 6 ribaunt üreten Paul Zipser ve 12 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Bobby Portis taşıdı.

DOĞU'NUN LİDERİ CELTİCS

Son maçlar öncesi, geçen yılın NBA şampiyonu Cleveland Cavaliers'ı geçerek Doğu Konferansı'nda liderliğe yerleşen Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 112-94 mağlup ederek 2007-08 sezonundan beri ilk kez Doğu'yu lider bitirdi.

Ev sahibi Celtics'te kenardan oyuna giren Gerald Green 18 sayı, 6 ribaunt, Jae Crowder ve Amir Johnson ise 16'şar sayı, 5'er ribauntla maçı tamamladı.

LeBron James, Kyrie Irving ve Kevin Love'ın dinlendirildiği Cavaliers, evinde Toronto Raptors'a 98-83 yenildi ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Cavaliers böylece NBA All-Star arasından bu yana oynadığı 27 maçın 15'ini kaybetti.

HARDEN İLK 10'A GİRDİ

James Harden, takımı Houston Rockets'ın Minnesota Timberwolves'u 123-118 yendiği maçtaki 27 sayı, 12 asist, 10 ribauntluk performansıyla bu sezon 22'nci, kariyerinin 31'inci "triple double"ını yaptı.

Harden, NBA tarihinde en fazla "triple double"a imza atan basketbolcular listesinde 10'unculuğu, John Havlicek ile paylaştı.

Harden ayrıca bunu 1972-73 sezonunda başaran Tiny Archibald'dan sonra bir sezonda 2000 sayı ve 900 asist barajlarını geçen 2'nci NBA oyuncusu oldu.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 112-94

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 112-73

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 83-98

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 123-118

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 104-86

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 93-100

Miami Heat-Washington Wizards: 110-102

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 114-113

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 105-111

Orlando Magic-Detroit Pistons: 113-109

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 101-97

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 109-94

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 115-95

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 100-103