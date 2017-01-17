NBA'de Warriors'tan Cavaliers'a 35 sayı fark

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) dün akşam 9 maçla devam edildi.
Karşılaşmalarda Golden State Warriors, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 126-91 yendi. Bu galibiyetle Warriors üst üste 4. olmak üzere 35. galibiyetini aldı. Warriors'ta Klay Thompson 26, Kevin Durant 21 sayıyla oynadı.
ERSAN 12 SAYIYLA OYNADI
Ersan'dan Bucks'a 12 sayı Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, BMO Harris Bradley Center'da konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı 113-104 mağlup etti. NBA'e 5 maçla devam edilecek.
GECENİN SONUÇLARI
New York Knicks-Atlanta Hawks: 107-108
Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 120-101
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 104-113
Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 98-95
Denver Nuggets-Orlando Magic: 125-112
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 108-98
Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 126-91
Phoenix Suns-Utah Jazz: 101-106
Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 120-98