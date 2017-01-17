NBA'de Warriors'tan Cavaliers'a 35 sayı fark

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) dün akşam 9 maçla devam edildi.

Karşılaşmalarda Golden State Warriors, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 126-91 yendi. Bu galibiyetle Warriors üst üste 4. olmak üzere 35. galibiyetini aldı. Warriors'ta Klay Thompson 26, Kevin Durant 21 sayıyla oynadı.

ERSAN 12 SAYIYLA OYNADI

Ersan'dan Bucks'a 12 sayı Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, BMO Harris Bradley Center'da konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı 113-104 mağlup etti. NBA'e 5 maçla devam edilecek.

GECENİN SONUÇLARI

New York Knicks-Atlanta Hawks: 107-108

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 120-101

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 104-113

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 98-95

Denver Nuggets-Orlando Magic: 125-112

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 108-98

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 126-91

Phoenix Suns-Utah Jazz: 101-106

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 120-98