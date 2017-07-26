Ndiaye: Galatasaray'a gitmek istiyorum

Galatasaray orta saha transferi için tüm Avrupa'yı turladıktan sonra aradığını Süper Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar genç yıldız orta saha ile el sıkıştı!

Anlaşma rakamları ve tüm detaylar burada... Galatasaray'ın orta saha için Avrupa'dan 2 adayı vardı: Fernando ve Imbula. Sarı-kırmızılılar Imbula transferinden olumsuz yanıt aldı ve rotasını Türkiye'den sürpriz bir oyuncuya çevirdi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Teknik direktör Tudor'un transferine onay verdiği 26 yaşındaki orta saha Ndiaye, menajerine, "Bu kariyerim açısında çok önemli bir fırsat" deyip Cimbom'a yeşil ışık yaktı.

Galatasaray da, 5 milyon Euro'luk resmi teklifi Osmanlıspor'a iletti. Feghouli transferinde geri sayıma geçen G.Saray, Badou Ndiaye için de önemli yol kat etti.

Sarı kırmızılılar, Igor Tudor'un istediği Osmanlısporlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Imbula transferinde Stoke City engeline takılan Galatasaray'da Tudor, hem 8 numara hem de 10 numara pozisyonunda oynatabileceği futbolcunun orta sahada joker niteliği taşıyacağını belirtti.

Ve G.Saray cephesi de hafta sonundan bu yana Ndiaye için girişimlerini hızlandırdı.

G.SARAY'A GİTMEK İSTİYORUM

Galatasaray'ın teklifi üzerine büyük sevinç yaşayan Ndiaye, olumlu yanıt verdi. Senegalli, menajerine açık şekilde, "Galatasaray'a gitmek istiyorum. Bu kariyerimde çok önemli bir fırsat ve bunu değerlendirmeliyim" diye konuştu.