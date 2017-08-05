Ndiaye ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampına katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.

SERDAR TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında bulunan Therme Stadı'nda, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, basına açık olarak gerçekleştirildi.

Tudor'un futbolcularla yaptığı konuşmayla başlayan idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından, pas ve top kontrolü çalışması yaptı. Serdar Aziz, Eray İşcan ve Yunus Akgün takımdan ayrı olarak koşu yaparken, kaleciler Fernando Muslera, İsmail Çipe'nin yanı sıra Barış Zeren de takımdan ayrı çalıştı.