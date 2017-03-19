N'Doye: Gerçek aslan benim

Süper Lig'in ilk yarısında Türk Telekom Arena'da Trabzonspor, Galatasaray'ı 1-0 yenerken, galibiyeti getiren golü N'Doye kaydetmişti.

Bordo-Mavililer'in sahasında 2-0 kazandığı maçı da boş geçmeyen Senegalli futbolcu, takımının ilk golünü attı.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Maç boyunca başarılı bir performans sergileyen N'Doye, karşılaşma sonrası Instagram hesabından Galatasaray yazılı bir Aslan ve kendi fotoğrafını paylaştı. Paylaşımın altına 'Gerçek Aslan benim' diyen deneyimli golcünün bu paylaşımına yüzlerce etkileşimde bulunuldu.

