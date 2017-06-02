Necati Ateş Galatasaray'a geri dönüyor

Yeni sezon planlamasına hem futbolcu kadrosu hem de idari kadroda da yapılanmayla başlayan Galatasaray Kulübü, bu konuda hareketli günler geçiriyor.

Galatasaray Kulübü'nün Necati Ateş'e "sportif direktör yardımcılığı" görevi teklif edildiği ortaya çıktı.

NECATİ'DEN OLUMLU CEVAP

Sportif Direktör Cenk Ergün'ün yardımcısı olarak eski futbolcusunu düşünen Galatasaray Kulübü, bu teklifin ardından Necati Ateş'ten olumlu yanıt aldı.

Tarafların bu gelişmeyi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Bu arada sarı-kırmızılılarda Cenk Ergün'ün, sportif direktör olmasının ardından geçtiğimiz günlerde Galatasaray Futbol Akademisi'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu görevine Emrah Bayraktar getirilmişti.

2017-2018 sezonu öncesi adeta tepeden tırnağa yapılanma hedefi olan sarı-kırmızılılarda, önümüzdeki hafta transfer için de hareketli günler yaşanacağı bilgisine ulaşıldı.