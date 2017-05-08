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Necip Uysal Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş alt yapısından yetişen Necip Uysal, Fenerbahçe derbisinde 250. maçına çıktı.

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Necip Uysal Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal derbi maçın 76. dakikasında Tolgay'ın yerine oyuna girdi.

Necip böylece Beşiktaş'ta 250. maçına çıkmış oldu.

2009-2010 SEZONUNDA A TAKIMA ÇIKMIŞTI

Beşiktaş'taki A2 kariyerinden sonra 2009-2010 sezonunda A takıma geçen Necip Uysal, ilk kez 24 Ekim 2009'da Eskişehirspor karşısında Beşiktaş forması giydi (Bu maçta sadece bir dakika oynadı)

Futbolcu 2009'dan bugüne kadar Beşiktaş'ta toplam 249 maçta forma giymişti.

4 Haziran 2014 tarihinde Beşiktaş, Necip'in 2015 yılında bitecek olan sözleşmesi 4 yıl uzatmıştı. Necip 2019'e kadar Beşiktaş forması giyecek.

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