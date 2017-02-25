Necip Uysal Galatasaray derbisinde yok

Spor Toto Süper Lig'de Pazartesi günü TT Arena stadında Galatasaray ile derbi maçta karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

DERBİDE YOK

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Bugün yapılan idmanda sakatlanan oyuncumuz Necip Uysal'ın çekilen MR sonucu sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) Tip 3A (Grade 1) yırtık tespit edildi. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre Necip Uysal kesin olarak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.