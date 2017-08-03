Necip Uysal ve Utku 4 yıl daha Beşiktaş'ta

Bu sezon önemli transferlere imza atan Beşiktaş, iç transfere de yönelerek Necip ve Utku'ya imza attırdı.

İKİ OUNCUYLA 4 YIL UZATILDI

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde futbolcularla ilgili verilerin yer aldığı bölümde, Beşiktaş'ın iki oyuncuyla 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşme uzattığı görüldü.

Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve ilk profesyonel sözleşmesini 19 Haziran 2008'de yapan Necip, 2009-2010 sezonunda A takımda forma giymeye başladı. Takım kaptanlığına kadar yükselen 1991 doğumlu oyuncu, Beşiktaş formasıyla toplam 254 resmi maçta oynadı.

UTKU'NUN BONSERVİSİ ALINDI

TFF internet sitesinde ayrıca, Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık olarak kadroya dahil ettiği kaleci Utku Yuvakuran'ın bonservisinin alınarak kendisiyle 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşme imzalandığı bilgisi yer aldı.

Utku'nun, 1 Ağustos 2017 itibarıyla geçici transfer statüsünden çıkarıldığı, 2 Ağustos'ta da lisansının yenilendiği bilgisi internet sitesinde görülüyor.