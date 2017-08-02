Negredo Beşiktaş'ta

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Aboubakar ile yollarını ayıran siyah-beyazlıların uzun zamandır süren golcü arayışı nihayet son buldu.

Dün İspanya'ya uçan Beşiktaş yöneticisi Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, daha önce prensipte anlaşılan İspanyol golcü Negredo ve menajeriyle bir araya geldi.

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3 YILLIĞINA ANLAŞILDI

Siyah-beyazlı yöneticiler, sabah Valencia'nın tesislerinden ayrılıp toplantıya katılan Negredo ile yapılan görüşme sonrası 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Yıldız futbolcunun kısa sürede İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

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