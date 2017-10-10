Negredo: Daha çok süre almam lazım

Beşiktaş'ın İspanya La Liga ekibi Valencia'dan kadrosuna kattığı Alvaro Negredo, Fanatik Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

İmza töreninde 35 gol hedefi koyan ancak henüz rakip fileleri havalandıramayan İspanyol futbolcu, şanssızlığını yakın sürede kıracağını söyledi.

Negredo'dan canlı yayında 35 gol atarım sözü İZLE

"DAHA ÇOK SÜRE ALMAM LAZIM"

Transferiyle ilgili olarak konuşan Negredo; "Transfer döneminde beni isteyen birçok kulüp vardı. Menajerimden Beşiktaş ile anlaşmasını istedim. O da anlaştı ve geldim. Elbette taraftarın da büyük payı vardı. Beşiktaş, liginde 2 yıl üst üste şampiyon olmuş. Kadrosunda kaliteli oyuncular var. Şampiyonlar Ligi var. Bunların hepsi cezbedici” dedi.

"Hocam çalışmamdan memnun" diyen İspanyol futbolcu; "Gomez ve ben farklı santraforlarız. Karşılaştırmak bence doğru değil. Bana, ‘35 gol atar mısın’ diye sordular, ben de elbette atarım dedim. İspanya’da buna benzer bir söz var. Peşin verilen bir şeyin altına imza atarım demek gibi. Forvet oyuncusunun şanssızlığı ne kadar iyi oynarsa oynasın herkes attığı gollere bakar. Artık gollerimi atmaya başlayacağım. Bunun için daha fazla süre almam gerekiyor. Hocam çalışmamdan memnun. Burada elbette önemli olan benim gol atmam değil takımımın kazanması.” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE HAKKIMIZ YENDİ

Derbideki hakem kararlarını değerlendiren golcü oyuncuı; “Türk hakemlerini tanımıyorum. Fenerbahçe derbisinin üstünde medya çok durduğu için tüm detaylar konuşuldu. Biz o maçta hakem hatalarının kurbanı olduk, hakkımız yendi. Attığım gol sayılmadı, penaltımız verilmedi. Ancak sadece hakem üstünden gidip tartışmak doğru değil. Çünkü böyle hiçbir yere varamayız. Hakemlerin işleri zor, kolay iş değil. La Liga ve Süper Lig çok farklı ligler. Burada çok daha tempolu geçiyor maçlar. İspanya’da daha durarak oynanıyor." ifadelerini kullandı.

Son olarak Devler Ligi'nde şanslı olduklarını belirten Negredo; “Şampiyonlar Ligi’ne çok iyi bir başlangıç yaptık. 2 maçta 2 galibiyet almak çok önemli. Monaco ile yapacağımız iki maçı da kazanırsak gruptan çıkarız. Bu iki maçı da kazanabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Her şey bizim elimizde. Grup lideri olarak çıkma şansımız çok yüksek.” diyerek sözlerini noktaladı.