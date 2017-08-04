Negredo'nun alacağı ücret açıklandı

Beşiktaş yeni golcüsüne kavuştu.

Valencia forması giyen Negredo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, oyuncunun alacağı ücreti de duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak şirketimiz tarafından Valencia kulübüne net 2.500.000 Avro ödenecektir.

Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 Sezonu için 4.350.000 Avro

2018-2019 Sezonu için 4.350.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Oyuncu 2018-2019 sezonunda 25 maç veya daha fazla resmi müsabakada (Türkiye Kupası hariç) oynadığı takdirde sözleşme 2019-2020 yılına uzayacak olup, 2019-2020 Sezonu için 4.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Oyuncuya ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Negredo transferi böyle açıklanmıştı - İZLE