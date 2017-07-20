Negredo'nun menajeri: Beşiktaş'a gelebilir

Geçen sezon İngiliz ekibi Middlesbrough'ta kiralık olarak forma giyen Alvaro Negredo için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, yıldız ismin menajerinden olumlu mesaj geldi.

YENİ ROTASI TÜRKİYE OLABİLİR

Premier Lig ekibiyle geçirdiği 1 sezonun ardından bonservisinin bulunduğu kulüp Valencia'ya dönen ve yeni dönem hazırlıklarına başlayan İspanyol futbolcunun menajeri Gelu Rodriguez, yıldız ismin geleceğiyle ilgili olarak konuştu. Rodriguez, "Alvaro için Beşiktaş, bizimle 1 ay önce ilk teması kurdu. Beşiktaş'ın ilgisinin devam ettiğini söyleyebilirim. Portekiz, İspanya ve İngiltere'den birçok kulüp onun peşinde. Ancak transfer bu. Yeni rotası Türkiye olabilir. Negredo'nun geleceği yakın zaman içerisinde netlik kazanır" ifadelerini kullandı.





BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK ARTISI ŞAMPİYONLAR LİGİ

Tecrübeli futbolcunun yeni dönemde Devler Ligi'nde yer alan bir takımda forma giymek istediğini belirten Gelu Rodriguez, "Negredo'nun önemli hedefleri var. Beşiktaş'ın en büyük artısı Şampiyonlar Ligi'nde yer alması" diyerek sözlerini tamamladı.