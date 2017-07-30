Negredo'nun son talibi Swansea

Valencia ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Alvaro Negredo'yu kadrosuna katmak isteyen kulüpler her geçen gün artıyor.

5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Mundo Deportivo'nun haberine göre Beşiktaş'ın yıllık net 5 milyon euro ücret teklif ettiği İspanyol futbolcunun temsilcileri geçtiğimiz günlerde Swansea ile görüştü.

Chelsea'den Tammy Abraham'ı kiralayan Premier Lig ekibi, Wilfried Bony'nin ayrılmasıyla oluşan boşluğu Alvaro Negrodo transferiyle doldurmanın planlarını yapıyor.

Menajer Paul Clement'ın oyun tarzı sebebiyle özellikle istediği Negrodo'yu forvet hattında ilk alternatif olarak düşündüğü belirtildi. Geride kalan sezonu kiralık olarak Middlesbrough'da geçiren 32 yaşındaki Negredo, 36 maçta 9 gol ve 4 gol kaydetmesine rağmen takımının Premier Lig'den düşmesine engel olamamıştı.