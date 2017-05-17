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Neslihan Demir Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı VitrA'dan Neslihan Demir Güler'i renklerine bağladı.

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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, sezonu Eczacıbaşı VitrA'da tamamlayan milli oyuncu Neslihan Demir Güler'i kadrosuna kattı.

GALATASARAY AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk kadın voleybolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından Neslihan Demir Güler, Galatasaray'da." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tecrübeli oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulunulurken, Neslihan'ın Eskişehir DSİ'de başladığı profesyonel kariyerinde Yeşilyurt, VakıfBank, Tenerife ve Eczacıbaşı VitrA formaları ile 12 kupa kazandığı aktarıldı.

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