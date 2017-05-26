Neslihan Demir resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli milli oyuncu Neslihan Demir Güler ile sözleşme imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da düzenlenen ve takım menajeri Nihan Güneyligil'in de katıldığı törende, Neslihan Demir Güler kendisini bir yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

GÜNEYLİGÜL: "MUTLUYUM"

İmza töreninde konuşan Güneyligil, çok önemli bir oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, "Gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi ve Türkiye liginde büyük hedeflerimizi gerçekleştirmek için milli takım kaptanı ve Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli voleybolcuların başında gelen Neslihan Demir Güler ile sözleşme imzalamamızdan dolayı çok mutluyum. Bu transferin gerçekleştirilmesinde büyük katkıları olanlara teşekkür ediyorum. Ben bu kıymetli formanın değerini ve ağırlığını çok iyi biliyorum. Önümüzdeki sezon kaptanımız olacak Neslihan Demir Güler'e başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN İNANILMAZ GURUR"

Neslihan da Galatasaray'a gelmenin heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Kapıdan girer girmez ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi fark ettim. Benim için inanılmaz bir gurur. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Voleybol Takımı'nın hak ettiği büyük başarıları hep beraber yaşayacağımızı umuyorum. Bu büyük ailede olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'a transfer olmasında, imza törenini de takip eden kızı Zeynep Penelope Darnel'in etkisi olduğunu aktardı. Neslihan, konuyla ilgili yöneltilen soruya, "Geçen sezon çok yoğundu. Sürekli deplasmanlar ve maçlar vardı. Tatil yapma şansımız olmuyordu. Zeynep de bundan çok memnun değildi. Beni çok özlediğini söylüyordu. 'Eğer Galatasaray'a gelirsen Ataman (Güneyligil) ağabey seni dinlendirir.' dedi. Artık top onlarda." şeklinde esprili bir yanıt verdi.