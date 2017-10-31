Neustadter: En kötü maçımızdı

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı eritmek isteyen Fenerbahçe evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

"EN KÖTÜ MAÇIMIZDI"

Kayserispor'un ilk golünde hata yapan ve daha sonra da takımını 2-1 öne geçiren golü kaydeden Roman Neustadter, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Özeleştiri niteliğinde bir açıklama yapan Rus savunmacı şunları söyledi; "Kelime bulmakta zorlanıyorum. Bizim için zor bir maçtı. Şu ana kadarki en kötü maçımızdı ama yine de skoru 3-1'e getirdik. Sonra ne oldu bilmiyorum. Sahada kimse top istememeye başladı. Sahada kendi kendimize mola vermiş gibi bir görüntü sergiledik. Maçtan önce hocamız, rakibimizin duran topları iyi kullandığını bize söylemişti. Gerçekten inanılmaz."