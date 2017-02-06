New England Patriots'tan tarihi Super Bowl zaferi

ABD'nin en büyük spor organizasyonu Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da New England Patriots tarihi zafere imza attı.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Bu yıl 51'incisi düzenlenen mücadelede, Amerikan Futbol Ligi'nde (NFL) sezonun en başarılı müdafaa takımı New England Patriots, en başarılı hücum takımı Atlanta Falcons'ı 25 sayı geriden gelerek tarihte ilk defa uzatmaya giden bir Super Bowl maçının sonunda 34-28 mağlup etti.

Tarihte uzatmaya giden ilk Super Bowl mücadelesinde, Patriots uzatmanın ilk dakikalarında 6 sayılık "touchdown" kaydederek 51'inci Super Bowl'dan zaferle ayrılmayı başardı.

THY SPONSORLUĞUNDA SUNULDU

ABD'li FOX televizyon kanalının maç öncesi yorum programı, Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda sunuldu.

Oscar ödüllü ABD'li aktör Morgan Freeman'ın oynadığı THY reklamı, maç sırasında dünyanın en büyük markalarıyla birlikte FOX kanalında boy gösterirken ABD'de 100 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.