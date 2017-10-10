New Orleans'ta Rondo 4-6 hafta arası yok

31 yaşındaki Rondo, önceki Cuma günü Oklahoma City Thunder ile yapılan hazırlık maçının ilk yarısında sakatlanmıştı ve Pazar günü de eski takımı Chicago Bulls'a karşı forma giyememişti.

4-6 HAFTA UZAK KALACAK

Bu yaz takımla beş yıl, 126 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan Jrue Holiday'in, Rondo ile birlikte oynaması düşünülse de Rondo'nun yokluğunda oyun kuruculuğu üstlenerek Ian Clark, E'Twaun Moore ve Tony Allen'la birlikte guardlara liderlik etmesi bekleniyor.

11-17 maç arası kaçırması beklenen Rondo'nun, biçilen 4-6 hafta süresi doğruysa Kasım ayının ya başında, ya da ortalarına doğru dönmesi bekleniyor. Pelicans, Rondo ile bu yaz döneminde tek yıl, 3.3 milyon dolara anlaşmıştı.