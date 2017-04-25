Newcastle United yeniden Premier Lig'de

Preston North End'i ağırladığı 44. hafta maçını 4-1 kazanan Newcastle United, ligi ilk iki takım arasında bitirmeyi garantiledi ve bir sezon aradan sonra yeniden Premier Lig'de mücadele etme hakkı elde etti.

LİGE ÇIKAN İKİNCİ TAKIM OLDULAR

Karşılaşmada Newcastle United'ın golleri, 7 ve 67. dakikalarda Ayoze Perez, 45. dakikada Christian Atsu, 65. dakikada penaltıdan Matt Ritchie'den geldi. Paul Gallagher'ın 64. dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın tek golünü ise 14. dakikada Jordan Hugill kaydetti.

İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United, lig lideri Brighton & Hove Albion'ın ardından doğrudan Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Ligde 88 puanla ikincilikte bulunan siyah-beyazlı takım, geçen sezon Premier Lig'de 37 puanla 18. sırada yer almış ve küme düşmüştü.

Premier Lig biletini alan son takım ise ligi üçüncü ve altıncı sıralar arasında tamamlayan takımların oynayacağı play-off maçlarıyla netleşecek.