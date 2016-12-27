Neymar: Altın Top'ı sadece Messi alabilir

Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Neymar, Altın Top Ödülü'nü alabilecek tek kişinin takım arkadaşı Lionel Messi olduğunu söyledi.

"ALTIN TOP ALMA İÇİN KENDİMİ PARÇALAMAM"

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) internet sitesinde yer alan röportajında Messi'den övgüyle bahseden Neymar, "Futbolu, Altın Top Ödülü kazanmak adına değil, mutlu olmak ve sevdiğim için oynuyorum. Tabii ki ödülü kazanmak isterim ama bunun için kendimi parçalamam. Bu ödül, çalışmalarınızın ve performansınızın bir sonucudur. Sadece bir kişi Altın Top Ödülü'nü kazanabilir, o da Messi." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Barcelona'da 18 maça çıkan Neymar, 6 gol atıp 14 asist yaptı.