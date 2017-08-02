Neymar Barcelona'ya veda etti

Futbol dünyasının konuştuğu Neymar-PSG transferinin açıklanması an meselesi. Brezilyalı yıldız Neymar, Barcelona'nın idmanına katılmadan tesislerden ayrıldı.

PSG SERBET KALMA BEDELİNİ ÖDEYECEK

PSG, Barcelona'dan Neymar'ın transferini 222 milyon euro karşılığında bitiriyor. İspanyol ekibi Neymar'ı takımda tutmak için çok çaba sarf etti ancak Brezilyalı yıldızı ikna edemedi.

Neymar Barcelona tesislerinden ayrıldı - İZLE

Neymar'ın da ayrılmak istemesinin ardından Barcelona yönetimi, PSG'nin Neymar'ı almak için serbest kalma bedeli olan 222 milyon euroyu ödemek zorunda olduğunu açıklamıştı.

DÜNYANIN EN PAHALISI OLACAK

PSG'nin Neymar için 222 milyon euro ödemesiyle birlikte yıldız oyuncu dünyanın en pahalı transferi olacak. Şu anda dünyanın en pahalı transferi Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon euro bedelle giden Pogba.

ÖZEL İZİNLE İDMANA KATILMADI

Fransız ekibinin bu parayı ödemeyi kabul etmesinin ardından Neymar bugün takıım arkadaşlarıyla vedalaştı ve teknik direktör Valverde'nin özel izniyle antrenmana katılmadan tesislerden ayrıldı.