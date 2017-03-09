İki gol bir asist ile maçın yıldızı olan Neymar, maç sonu açıklamalarda bulundu.

'TARİH YAZDIK'

Çok iyi durumda olduğunu söyleyen Neymar; "Maç öncesinde inanıyorduk ama Cavani'nin golünden sonra biraz moralimiz bozuldu. 4. gol ve penaltının ardından tekrar inandık. Birbirimize, takıma güveniyoruz. Tarih yazdık." dedi.

'NEŞELİ OYNUYORDUK'

Maç boyunca stresli olmadıklarını anlatan Neymar; "Bugün gelsin diye çılgın gibi bekliyorduk. Stresli değil gülerek bir futbol oynadık. Onlar topu çıkarmakta başarılı olamadılar. Barcelona gibi bir takım kime karşı oynarsa oynasın geriden gelip kazanabilir. 3-1'de tur elimizden gidiyormuş gibiyken bile neşeli oynuyorduk." diyerek sözlerini noktaladı.