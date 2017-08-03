Neymar dünyanın en pahalı transferi oldu

La Liga ekibi Barcelona Neymar'ın takımdan ayrıldığını açıkladı ve asrın transferi gerçekleşti.

222 MİLYON EURO ÖDENDİ

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı yıldızı Neymar'ın sözleşme fesih bedeli olan 222 milyon Euro karşılığında Fransız ekip Paris Saint-Germain'e transfer olduğunu açıkladı.

DÜNYANIN EN PAHALI TRANSFERİ OLDU

Astronomik bonservis bedeli, dünya futbol tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Yıldız futbolcunun adı yaklaşık 2 transfer sezonunda da sürekli olarak PSG ile anılırken, Fransız ekip sonunda mutlu sona ulaştı.

POGBA'YI GEÇTİ

Daha önce transfere ödenen rekor bedeller; 105 milyon Euro ile Paul Pogba'nın Juventus'tan Manchester United'a transferi ve Gareth Bale'ın 101 milyon Euro karşılığında Tottenham'dan Real Madrid'e transferi olmuştu. Neymar'a ödenen bu rekor bedelin üzerine uzun süre boyunca çıkılması beklenmiyor. .