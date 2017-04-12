Neymar El Clasico'da yok

Barcelona'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, Malaga maçında oyundan atıldıktan sonra 4. hakemi alkışladığı için ceza aldı.
3 MAÇ CEZA
İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Rekabet Komitesi tarafından alınan kararla, Barcelona'nın yıldızlarından Neymar'a 3 maç men cezası verildiği açıklandı.
La Liga'da lider Real Madrid'in ardından şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, karara itiraz edeceğini duyurdu.
EL CLASİCO'DA YOK
Üst kurulun cezayı onaması halinde Neymar, La Liga'daki Real Sociedad, Real Madrid ve Osasuna maçlarında forma giyemeyecek.
Ligde şampiyonluk düğümünün çözümünde önemli olması beklenen Real Madrid-Barcelona (El Clasico) mücadelesi 23 Nisan'da oynanacak.