Savcılık, Santos’tan 2013 yılında ayrılarak Barcelona’ya imza atan futbolcunun transferinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Neymar için 2 yıl hapis cezası ve 10 milyon Euro para cezası talep etti.

NEYMAR'IN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Neymar tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedilirken, Brezilyalı yıldız suçlu bulunması halinde ilk kez böyle bir suç işlediği için hapis yatmayacak.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Barcelona eski başkanı Sandro Rosell ve şimdiki başkan Josep Bartomeu'ya da davaya katılımları için çağrıda bulundu.