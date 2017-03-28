Neymar ilk kez kaptan olarak sahaya çıkacak

Paraguay ile oynanacak maç öncesi basına konuşan Neymar, kariyerinin en iyi günlerini geçirdiğini söyledi ve baskıdan çekinmediğini vurguladı. Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu’nda rahat şekilde ilk sırada bulunan Brezilya, Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

"FUTBOLA ODAKLANDIM"

Neymar bu maçta ilk kez kaptan olarak sahaya çıkacak. Maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Neymar, iddialı açıklamalar yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinin hiçbir döneminde kendisini bu kadar formda hissetmediğini söyledi.

Bugünlerde sadece futbola odaklandığını vurgulayan Neymar; "Oyunum artık her yönden daha iyi. Formsuz dönemlerim oldu. Sessiz günler geçirdim. Ancak artık konuşuyorum. Kendimi hiç bu kadar formda hissetmemiştim. Ancak hala daha iyi olabileceğimi düşünüyorum" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİSİYLE AYNI TAKIMDAYIM"

Bu süreçte Messi'nin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Neymar; "Dünyanın en iyi oyuncusuyla aynı takımda forma giyme ayrıcalığına sahibim. Messi ile aramız çok iyi. Hatta bana, Altın Top Ödülünü kazanabilmem için neler yapmam gerektiği konusunda tavsiyeler veriyor" diye konuştu.

Neymar, Brezilya’yı da dünyanın en iyi milli takımı olarak nitelendirdi. Sancılı bir geçiş sürecinin ardından nihayet istedikleri kadroyu ve oyun anlayışını oturttuklarını dile getiren yıldız oyuncu 2018 Dünya Kupası'nın da en büyük favorilerinden biri olduklarını savundu.