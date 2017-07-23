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Neymar Juventus savunmasını ipe dizdi - İZLE

Barcelona ile Juventus arasında oynanan mücadelede Brezilyalı yıldız Neymar, çok güzel bir gole imza attı.

Neymar Juventus savunmasını ipe dizdi - İZLE
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Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında dünya futbolunun iki devi karşı karşıya geldi.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda son Şampiyonlar Ligi finalisti Juventus, Katalan devi Barcelona ile karşılaştı. Maçta Neymar Junior fırtınası vardı.

6 OYUNCUYU İPE DİZDİ

Juventus karşısında ilk yarıda 2 gol atan Brezilyalı yıldızın özellikle ikinci golü izleyenleri mest etti. Ceza sahasına slalomlarla giren Neymar, 6 Juventuslu savunmacıyı ekarte ettikten sonra kaleci Buffon'u da terse yatırıp topu filelere yollamayı başardı.

İşte o güzel gol:

Neymar Juventus savunmasını ipe dizdi - İZLE

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