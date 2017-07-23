Neymar Juventus savunmasını ipe dizdi - İZLE

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında dünya futbolunun iki devi karşı karşıya geldi.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda son Şampiyonlar Ligi finalisti Juventus, Katalan devi Barcelona ile karşılaştı. Maçta Neymar Junior fırtınası vardı.
6 OYUNCUYU İPE DİZDİ
Juventus karşısında ilk yarıda 2 gol atan Brezilyalı yıldızın özellikle ikinci golü izleyenleri mest etti. Ceza sahasına slalomlarla giren Neymar, 6 Juventuslu savunmacıyı ekarte ettikten sonra kaleci Buffon'u da terse yatırıp topu filelere yollamayı başardı.
İşte o güzel gol: