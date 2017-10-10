Neymar: Küçükken idolüm Alex de Souza'ydı

Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon Euro bonsevis bedeli ile transfer olan Brezilyalı süper yıldız Neymar'dan flaş bir açıklama geldi.

İDOLLERİNDEN BİRİ ALEX

Yıldız futbolcu, verdiği bir röportajda, "Küçükken idol olarak gördüğüm futbolcular Evair, Marcos, Rivaldo ve Alex de Souza'ydı" cevabını verdi.



Neymar'ın bu cevabı kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir taraftarın bu açıklamayı Twitter üzerinden Alex'e hatırlatmasının ardından Brezilyalı eski futbolcunun cevabı kıse ve net oldu: "Mutluyum"



Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından biri olan Alex de Souza, Türkiye'de oynadığı dönemde adından sıkça söz ettirmiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.