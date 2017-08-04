Neymar PSG'ye imzayı attı

Paris Saint-Germain'in 222 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı yüzyılın transferi Neymar için görkemli bir imza töreni düzenlendi.

Fransız kulübünün sahibi Nasser Al Khelaifi ve Brezilyalı süperstar, basının karşısına çıktı.

BURAYA PARA İÇİN GELMEDİ

Neymar'ın PSG'ye gelmesindeki motivasyonunun para olmadığını kaydeden PSG Başkanı, "Size garanti ederim ki, Neymar buraya para için gelmedi. Burada kazandığı parayı başka herhangi bir yerde de kazanabilirdi. Buraya rekabet için geldi, yeni macera için geldi. Bugün bizim için çok pozitif, bizim için harika bir an. Dünyanın her yerinde manşette bu hamle. Bu transferi çok uzun süre konuşacağız. Buraya para için gelmedi, kupalar kazanmaya geldi. Buraya geldiği için Neymar'a tekrar teşekkürler" diye konuştu.

YÜREĞİMİN SESİNİ DİNLEDİM

Neymar kalbini dinlediğini söylerken, "Bu yeni macera için başkana teşekkürler. Harika bir şehre geldim. Kalbimdeki duyguları anlatamam. Başlamak için sabırsızım, başarmak için sabırsızım. Transferimin sebebi hırs. Daha büyük bir rekabet istedim ve kalbim böyle karar verdi, yüreğimin sesini dinledim. Burada kupalar kazanmak için yardımcı olmak istiyorum" dedi.

Eğer PSG'de Brezilyalı oyuncular olmasaydı, yine de transfer olup olmayacağı yönündeki bir soruya Neymar, "Buradaki ortam çok pozitif, yine de imza atardım. Hayatımda ne istediğimi düşünmek zorundaydım. Bunu düşünmek zorluydu. Kararımı verdikten sonra, %100 emin olduktan sonra, bunu söyledim. Yüreğim, PSG'ye gitmem gerektiğini söyledi" cevabını verdi.