Neymar PSG'ye transfer oluyor

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Daha önce 3 defa Neymar için Barcelona'ya teklif yapan ancak olumsuz cevap olan PSG, bu kez gözünü kararttı. Fransızlar Neymar'ın serbest kalma bedeli olan 222 milyon euroyu ödeyerek Brezilyalı oyuncuyu transfer edecek.

HEM NEYMAR HEM BABASI AÇIK KAPI BIRAKTI

Brezilyalı yıldız daha önce yaptığı açıklamalarda Barcelona'da mutlu olduğunu belirtse de başka liglerde oynayabileceğinin sinyallerini vermişti.

İspanyol Marca Gazetesi de Neymar'ın Messi'nin gölgesinde kalmaktan sıkıldığını ve artık lider olabileceği bir takıma gitmek istediğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda Brezilya basını konuşan Neymar; "Barcelona'da mutluyum ama hayat uzun neler olur bilinmez" demişti. Neymar babası da yaklaşık 1 ay önce yaptığı açıklamada; "Eğer İspanya'da rahat etmezsek buradan ayrılırız" diyerek transfere açık kapı bıraktı.

BABASI FRANSA'YA GİDECEK

Neymar'ın babası ve aynı zamanda menajeri olan Neymar Santos Sr, önümüzdeki günlerde Paris'e giderek, PSG Başkanı ile bir görüşme yapacak. Neymar'la anlaşılması halinde ise PSG, Brezilyalı oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyecek.