Neymar: Tur şansımız yüzde 1

Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'da Juventus'a 3-0 mağlup olan Barcelona'da yıldız futbolcu Neymar, tur şansları hakkında açıklamalarda bulundu.

"POTANSİYELİMİZE İNANIYORUM"

PSG maçına atıfta bulunan Neymar; "Maç bittikten sonra bir düşünce oluştu. Bir kez yaptık ve tekrar yapabiliriz. Rakip farklı ama Barcelona aynı. Tüm gücümüzü vermek zorundayız. Her şey yolunda giderse dönüş yapabiliriz. Takım potansiyeline inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Juventus'un çok güçlü olduğunu da vurgulayan Brezilyalı yıldız, "Çok zor olacak çünkü rakibin büyük bir avantajı var. Juventus çok sistemli bir takım. Geri dönmek daha da zor olacak. Her zamankinden iki kat daha fazla koşmalıyız" şeklinde konuştu.

"TUR ŞANSIMIZ YÜZDE 1"

Turu geçme şanslarını değerlendiren Neymar; "Juventus karşısında kaybedecek bir şeyimiz yok. Tur için %1 şansımız var. %99 ise inanç ve sıkı çalışma ile gelecek" diyerek sözlerini tamamladı.