Neymar'a 3 milyon euro Altın Top primi

222 milyon euroluk bonservis bedeliyle futbol tarihinin en pahalı transferi olarak PSG kadrosuna katılan Neymar, Fransa Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

PSG formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol, 8 asist yaparak takımın hücumdaki organizatörü rolüne soyunan Brezilyalı yıldızın oynadığı futbolu sürdürmesi hâlinde Lionel Messi ve Cristano Ronaldo'nun Ballon d'Or hanedanlığını 2018 yılında yıkabileceği konuşuluyor.

BALLON D'OR İÇİN 3 MİLYON EURO PRİM

Fransız ekibine transferi sürecinde dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü kazanmayı arzuladığını birçok defa dile getiren 25 yaşındaki futbolcunun bu zorlu hedef için PSG yönetimi tarafından teşvik edildiği ortaya çıktı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre; 2022'ye kadar sürecek sözleşmesiyle aylık net 3 milyon euro elde edecek olan Neymar, önümüzdeki 5 yıl boyunca kazanacağı her Ballon d'Or için kulübünden 3 milyon euro prim alacak.

Neymar son olarak 2015 yılında Ballon d'Or ödülü için finalistler arasına kalmış ama Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından üçüncü sırada yer almıştı.