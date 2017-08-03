Neymar'ın transferine La Liga engeli

Neymar'ın 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Fransız ekibi, La Liga Başkanı Javier Tebas’ın finansal fair-play hassasiyetine takıldı.

Sabah saatlerinde Neymar'ın sözleşme fesih bedelini ödemek için La Liga binasına giden avukat Juan de dios Crespo’nun işlem talebi La Liga yetkilileri tarafından reddedildi.

LA LİGA İZİN VERMEDİ

Spor Hukuku alanında ünlü bir avukat olan Crespo, şimdi FIFA'ya başvurarak 25 yaşındaki yıldıza geçici lisans çıkarmayı planlıyor.

La liga kuralları gereğince, oyuncuların serbest kalma bedeliyle transfer olmaları halinde söz konusu ücreti kulübe kendileri ödemesi gerekiyor. Neymar bu prosedüre uyarak avukatı aracılığıyla ödeme yapmak istemesine rağmen La Liga yönetimi, kural ihlali olduğu gerekçesiyle Barcelona'nın ödemeyi almasına izin vermiyor.

Ancak hem avukat Crespo hem de Paris Saint-Germain yönetimi, sorunun FIFA aracılığıyla çözüleceği konusunda kendilerinden emin.