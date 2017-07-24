Niang Fenerbahçe'yi reddetti

Kadrosunu bir santrforla takviye etmek isteyen Fenerbahçe için Fransa'dan bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe; Fenerbahçe'nin, M'baye Niang transferi için Milan'ın kapısını çaldığını ancak teklifin reddedildiğini iddia etti.

7 MİLYON EUROYU DÜŞÜK BULDULAR

Habere göre; Fenerbahçe, Milan'a Niang için satın alma opsiyonlu kiralama ve 7 milyon Euro'luk satın alma teklifinde bulundu.

Ancak Milan, genç golcüyü kiralamayı düşünmediği için bu opsiyonu kabul etmedi. İtalyan devi, Fenerbahçe'nin bonservis bedeli için önerdiği 7 milyon Euro'yu da düşük buldu.

Sarı-lacivertli takımın genç golcüye de yıllık 4 milyon Euro önerdiği belirtildi.

22 yaşındaki genç golcü geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Watford'da kiralık olarak geçirdi ve oynadığı 16 Premier Lig maçında 2 gole imza attı. Niang'ın Milan ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.