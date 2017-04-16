Nice 57 yıl sonra Devler Ligi'nde

Fransa Ligi'nde, Nice'in şampiyonluk inadı devam ediyor. 33. hafta maçında Nancy'yi konuk eden Nice, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve yarışı son haftaya kadar devam ettireceğini gösterdi.

57 YIL SONRA

Fransa Ligi'nde konuk ettiği Nancy'yi 3-1 yenerek ligde ilk 3 arasında kalmayı garantileyen Nice, 57 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Fransa'da 1959'dan bu yana ilk şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Nice, son maçta Nancy'yi 3-1 yendi. Junior Dale'in 26. dakikadaki golüne engel olamayan Nice, 35'te Mickael Le Bihan'ın golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

51'de Michael Seri penaltıdan Nice'i 2-1 öne geçti. Seri, 84'te bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin 2, takımının 3. golünü atarak ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetini ilan etti.

Bu sonuçla puanını 73 yapan Lucien Favre'nin öğrencileri, gelecek sezon en azından Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayı garantiledi. Fransa'da birer maçları eksik Monaco 74 puanla ve averajla 1. aynı puanlı PSG ise 2. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'Yİ 3 MAÇ SONUNDA ELEMİŞTİ

Fransa temsilcisi, Avrupa arenasında son olarak 1959-60 sezonunda o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele etmişti.

O sezonki eleme turunda İrlanda Cumhuriyeti temsilcisi Shamrock Rovers'ı eleyen Nice, son 16 turunda ise Fenerbahçe ile eşleşmişti.

Sarı lacivertli takım, ilk maçta konuk ettiği Fransa temsilcisini Can Bartu ve Şeref Has'ın golleriyle 2-1 yenerken, deplasmanda ise aynı skorla yenilmişti. Bunun üzerine iki takım arasında kurallar gereği bir play-off maçı daha yapılmış ve Nice, bu karşılaşmayı 5-1 kazanarak çeyrek finale kalmıştı.