Nice Sneijder için ısrarcı

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Nice ciddi bir şekilde Wesley Sneijder'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

BELHANDA'NIN YERİNİ DOLDURACAK

Galatasaray'ın yeni transferi 10 numara pozisyonunda oynayan Belhanda geçtiğimiz sezon Nice'de forma giydi.

Faslı oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe transfer olmasının ardından yerine düşünülen isim Sneijder oldu.

SNEİJDER SICAK BAKIYOR

Hatem Ben Arfa transferinden çekilen ve tekrar Mario Balotelli ile anlaşan Nice'in Şampiyonlar Ligi için Wesley Sneijder'i transfer etmek istediği kaydedildi.

Sneijder'in ise 2018 Dünya Kupası'nda oynamak istemesi sebebiyle Nice'te forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

MENAJERİ AÇIK KAPI BIRAKTI

Wesley Sneider'in menajeri Guido Albers, geçtiğimiz günlerde yaptığuı açıklamada; "Sneijder ve Nice'la ilgili bir transfer durumu yok. Belki ileride bu transferi düşünürler, bilemem ama şu an bir şey yok. Göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.