Nice Sneijder'i açıklıyor

Utrecht ve MLS'ten talipleri olan Wesley Sneijder ile yakından ilgilenen bir diğer kulüp olan Nice, Hollandalı yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

NASRİ DEĞİL SNEİJDER

Fransız basınında yer alan haberde Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere'nin Wesley Sneijder ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Nice'in 33 yaşındaki yıldız oyuncunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Nice başkanı Rivere ve teknik direktör Lucien Favre daha önce yaptıkları açıklamalarda Wesley Sneijder'e olan ilgilerini açıklamıştı. Nasri'nin gündemlerinde olmadığını söyleyen başkan Jean-Pierre Rivere, ''Nasri kesinlikle gündemimizde değil. Sneijder ise temas halinde olduğumuz bir isim, bu doğru. Ama Nasri ile ilgilenmiyoruz'' ifadelerini kullandı.

LUCIEN FAVRE DE AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Nice Teknik Direktörü Lucien Favre de geçtiğimiz günlerde Sneijder konusuna açık kapı bırakmıştı. Favre yaptığı açıklamada ''Sneijder çok iyi bir oyuncu, bu konuda kuşku yok. Transfer 31 Ağustos'a kadar devam ediyor. Bu konuda bir girişimimiz olup, olmayacağını göreceğiz'' sözlerini kullanmıştı.