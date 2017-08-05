Nicolas N'Koulou Torino'da

Transfer döneminde Beşiktaş'ın stoperi Marcelo'yu kadrosuna katan Olympique Lyon, geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Nicolas N'Koulou'yu Torino'ya kiraladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANDI

Serie A kulübünden yapılan açıklamada 27 yaşındaki savunma oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu.

2015-16 sezonu sonunda Marsilya'dan ayrılan ve bedelsiz olarak Lyon'a transfer olan N'Koulou, burada beklentileri karşılayamamış ve geçtiğimiz sezon sadece 13 lig maçında forma giyebilmişti.

Sezon ortasında bir dönem üst üste 21 hafta formadan uzak kalan Kamerunlu futbolcu hakkında geçtiğimiz ay L'Equipe gazetesine konuşan Lyon Teknik Direkörü Bruno Genesio, N'Koulou'nun performansıyla kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylemişti.